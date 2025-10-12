Eskişehir'de Polis Araçlarına Çarpan Motosiklet Hızla Kaçtı
Odunpazarı ilçesinde, plakası olmayan bir motosiklet, polis aracına arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, motosikletlinin peşine düştü.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden 26 A 4833 plakalı polis aracına, plakası bulunmayan bir motosiklet çarptı. Araçtan inen polis ekipleri motosikletli şahsın olay yerinden hızla kaçtıgını gördü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa