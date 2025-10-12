Eskişehir'de Polis Araçlarına Çarpan Motosiklet Hızla Kaçtı

Eskişehir'de polis aracına arkadan çarpan plakasız motosiklet olay yerinden kaçtı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden 26 A 4833 plakalı polis aracına, plakası bulunmayan bir motosiklet çarptı. Araçtan inen polis ekipleri motosikletli şahsın olay yerinden hızla kaçtıgını gördü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR