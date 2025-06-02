Eskişehir'de Poligon Kavgası: 5 Yaralı

Eskişehir'de Poligon Kavgası: 5 Yaralı
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Eskişehir'de bir poligon işletmesinde, 'Askeriz' diyerek hesap ödemek istemeyen bir grup ile işletme çalışanları arasında bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de havalı silahlarla atış yapılan poligon işletmesinde bir grubun, "Askeriz" diyerek hesap ödemeyi istememesi sonucunda çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Adalar Bulvarı'da meydana geldi. İddialara göre, çevrede bulunan bir poligona giden ve havalı silahlarla atış yapan grup, "Askeriz" diyerek işletmeye para ödemek istemedi. Bunun üzerine grup ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçaklar ve sopalarla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve yunus timi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralının Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 3 yaralının ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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