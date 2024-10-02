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Eskişehir'de Plakasız Motosikletle Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Eskişehir'de Plakasız Motosikletle Kaçan Sürücü Kaza Yaptı
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Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücünün neden olduğu trafik kazasında, 2'si polis memuru toplamda 4 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Eskişehir'de plakasız motosikletiyle polisten kaçarken ilk önce karşısından gelen hafif ticari araca, daha sonra da polis motosikletine çarpan sürücü kazaya neden oldu. Kazada, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı.

Olay, Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 17 yaşındaki K.H., bölgede denetim yapan motosikletli polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekipleri ile kovalamaca haline giren K.H., cadde üzerinde karşı şeritten gelen C.C. idaresindeki 26 PE 366 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan plakasız motosiklet, polis memuru M.İ.'nin kullandığı 26 A 48647 plakalı motosiklete çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosikletin sürücüsü K.H., 26 PE 366 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve 26 A 48647 plakalı motosiklette bulunan M.İ. ve F.Ü. isimli polis memurları yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan K.H., F.Ü. ve M.İ. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, C.C., ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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