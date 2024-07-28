Eskişehir'de Plakasız Kamyon Tehlikeli Manevralar Yaptı

Eskişehir'de seyir halindeyken bir sağa bir sola manevra yaparak trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye atan plakasız kamyonun şoförü tepki topladı.

Çevre yolunda tehlikeli hareketlerle seyreden plakasız bir kamyon tepki topladı. Kamyon şoförü, trafikteki araçları umursamadan bir sağa bir sola riskli manevralar gerçekleştirdi. O anlarda diğer sürücüler kamyon şoförünün ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi. Plakasız araç tehlikeli hareketleriyle yolu işgal ederek metrelerce ilerlerken, duyarsız sürücünün düşüncesiz hareketleri trafikteki diğer vatandaşları da riske attı. Tepki toplayan o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. - ESKİŞEHİR