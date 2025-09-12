Eskişehir'de Piknik Tüpü Yangını Paniğe Neden Oldu
Eskişehir Vişnelik Mahallesi'nde bir apartmanın balkonunda yakılmaya çalışılan piknik tüpü aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda kısa süreli paniğe yol açtı.
Eskişehir'de vatandaşın balkonda yakmaya çalıştığı esnada aniden alevlenen piknik tüpü sebebiyle çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 10.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi Şht. Güngören Bostan Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'nci kattaki bir dairenin balkonunda vatandaşın yakmaya çalıştığı piknik tüpü aniden alevlendi. Endişelenen hane sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen küçük çaplı yangın söndürülürken, apartmanda kısa süreli panik yaşandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa