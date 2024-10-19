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Eskişehir'de Pideci Dükkanında Yangın Çıktı

Eskişehir'de Pideci Dükkanında Yangın Çıktı
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Eskişehir'de bir pideci dükkanında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Eskişehir'de bir pideci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 00.20 sularında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir pidecide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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