Eskişehir'de Pideci Dükkanında Yangın Çıktı

Eskişehir'de bir pideci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 00.20 sularında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir pidecide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR