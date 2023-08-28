Eskişehir'de Patlama: Ev Savaş Alanına Döndü

Eskişehir'de yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti ve ev adeta savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle evdeki eşyalar dışarı saçıldı ve çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu. Patlamanın yaşandığı mutfak ve yan oda dronla görüntülendi ve savaş alanına döndüğü görüldü. Olayın detayları ve patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Eskişehir'de yaşanan patlamanın bilançosu hava aydınlandığında daha net bir şekilde göze çarparken, olayın yaşandığı evin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta meydana gelen patlamada Mustafa Eray Özdil (34) isimli şahıs hayatını kaybetmişti. 4'üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düşen Özdil'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı. Patlamanın şiddetiyle evdeki eşyalar dışarı saçılırken, 3 araçta da maddi hasar oluşmuştu. Kuvvetli sesten dolayı olay yerine yakın insanlar uykularından uyanırken, çoğu vatandaş deprem olduğunu düşündü. Patlama sonrası sokak temizlenirken oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dronla görüntülenen patlamanın yaşandığı mutfak ve yan odanın içi adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Öte yandan Özdil'in anne, baba ve kardeşinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilde olduğu acı haberi alır almaz Eskişehir'e doğru yola çıktıkları öğrenildi.

"Bomba olduğunu düşündük bir an"

Olay yerine yakın bir noktada oturan ve sesle birlikte irkilen Meriç Özen, "Akşam bir gürültü duydum balkonumun panjurları sallandı. Çok büyük bir gürültü duyduk ama biz deprem ya da hırsızdan şüphelendik. Balkona çıktığımız zaman yangını gördük. Aşırı bir ses geldi, patlama gibiydi. Biz hırsız girdiğini ve evi soyacağını zannettik. Alevleri gördük 'ambulans çağırın' şeklinde sesler duyduk. Dışarı çıkıp bakamadık. Daha sonra bir arkadaşın öldüğünü duyduk. Patlama sesini saat 2.30 civarında duydum. Patlama sesine uyandım, işten yeni gelmiştim. Deprem olduğunu sanmıştık, yangın hiç aklımıza gelmedi. Bomba olduğunu düşündük bir an" dedi. - ESKİŞEHİR