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Eskişehir'de Parkta Spor Yapan Vatandaşın 40 Bin TL Değerindeki Cep Telefonu Çalındı

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Eskişehir'de bir parkta spor yapan bir vatandaşın 40 bin TL değerindeki cep telefonu çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve cep telefonu sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de parkta spor yapan bir vatandaşın 40 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir parkta spor yapan vatandaşın 40 bin TL değerindeki cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan G.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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