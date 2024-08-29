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Eskişehir'de parklarda yapılan uygulamada 423 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan yaya devriyesinde, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla parklarda şüpheli kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 423 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince parklarda gerçekleştirilen yaya devriyesinde 423 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri'nce halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama, 28-29 Ağustos tarihlerinde saat 21.30-01.00 arasında Kanlıkavak, Millet Bahçesi, Dede Korkut, Eti, Anıt, Tombakzade parklarında, Sazova mahallesi stat çevresi protokol yolu ve diğer 44 parkla bahçelerde gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda ekiplerce 423 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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