Eskişehir'de parklarda yapılan uygulamada 423 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince parklarda gerçekleştirilen yaya devriyesinde 423 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri'nce halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama, 28-29 Ağustos tarihlerinde saat 21.30-01.00 arasında Kanlıkavak, Millet Bahçesi, Dede Korkut, Eti, Anıt, Tombakzade parklarında, Sazova mahallesi stat çevresi protokol yolu ve diğer 44 parkla bahçelerde gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda ekiplerce 423 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR