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Eskişehir'de Parklarda Yapılan Denetimlerde Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Parklarda Yapılan Denetimlerde Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen parklardaki denetimlerde 378 kişi ve 78 araç kontrol edildi. Denetimlerde bir şahsın hapis cezası olduğu öğrenilirken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince parklarda ve bahçelerde yapılan denetimlerde 378 şahıs ve 78 araç kontrol edilirken, hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Ayrıca denetimlerde 1 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki parklarda ve bahçelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 378 şahıs ve 78 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 8,93 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Polis Suç

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