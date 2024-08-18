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Eskişehir'de parklarda şüphelilere yönelik uygulama

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 3 parkta 40 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince, 3 parkta şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 40 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yaya Devriye Timleri tarafından Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 16 Ağustos 2024'te 21.30-00.00 saatleri arasında şüphelilere yönelik şok uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 40 şahsın kimlik bilgileri sorgulanırken, yetkililer uygulamaların devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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