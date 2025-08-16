Eskişehir'de Parklarda Geniş Kapsamlı Polis Uygulaması

Güncelleme:
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla kentteki tüm parklarda geniş kapsamlı denetimler yaptı. Kanlıkavak Parkı'nın yoğun olduğu saatlerde uygulamalar gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince kentte bulunan tüm parklarda geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamınının devamını sağlamak için çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Kanlıkavak Parkı yoğunluklu olmak üzere, il genelindeki tüm parklarda gündüz ve gece saatlerinde olmak üzere denetimler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
