Eskişehir'de Parklarda Geniş Kapsamlı Polis Uygulaması

Eskişehir'de polis ekiplerince kentte bulunan tüm parklarda geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamınının devamını sağlamak için çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Kanlıkavak Parkı yoğunluklu olmak üzere, il genelindeki tüm parklarda gündüz ve gece saatlerinde olmak üzere denetimler yapıldı. - ESKİŞEHİR