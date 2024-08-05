Eskişehir'de Parklarda Asayiş Denetimleri Devam Ediyor
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde parklarda asayiş denetimlerine devam ediyor. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ise dün gece ilçe genelindeki 44 parkta asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde parklardaki asayiş denetimleri sürüyor.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriyeleri, dün gece ilçe genelindeki 44 parkta asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında 272 şahsı sorguladı ve kimlikler üzerinden inceleme yaptı. - ESKİŞEHİR