Eskişehir'de Parklarda Asayiş Denetimi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriyeleriyle birlikte ilçe genelindeki 44 parkta asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 276 kişi sorgulandı ve kimlik kontrolü yapıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin akşam saatlerinde parklardaki asayiş denetimlerini sürüyor. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriyeleri, dün gece ilçe genelindeki 44 parkta asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında 276 şahsı sorguladı ve kimlikler üzerinden inceleme yaptı. - ESKİŞEHİR