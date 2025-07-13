Eskişehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Eskişehir'in Kırmızıtoprak Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Osmançavuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 42 J 2717 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıları açık vaziyette olan otomobilin içerisinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, aracın koltuklarında yanık meydana geldiği görüldü.

Araç içerisinde unutulan yanıcı bir madde nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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