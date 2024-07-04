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Eskişehir'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

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Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Acarsoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle otomobilin tamamını etkisi haline alan alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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