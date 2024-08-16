Eskişehir'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Eskişehir'de park halindeyken motor kısmında çıkan yangınla alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüsü Şükrü Şen tarafından park edilen 26 AGJ 696 plakalı otomobilde bir anda yangın çıktı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Kısa süre önce park ettiği otomobilinin alevlere teslim olduğunu gören Şükrü Şen, "Daha yarım saat önce park edip gittim, arkadaşlar aracın yanıyor dediler şaşırdım geldim. Neden yandığını bilmiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR