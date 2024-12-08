Eskişehir'de Park Halindeki Araçtan Teyp Çalıntı

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin kapısını açarak içinde bulunan teybi çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 26 NA 400 plakalı otomobilin kapısı kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından uzun uğraşlar sonucu açıldı. Otomobile giren şüpheli, iddialara göre ilk önce otomobili çalıştırmayı denedi. Aracı çalışmayı başaramayan oto faresi, teyp çaldı. Teyple birlikte araçtan çıkan şahıs, kayıplara karıştı.

Sabah aracının yanına geldiğinde kapısı zorlanarak açılmış vaziyette gören sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR