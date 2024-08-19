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Eskişehir'de Park Halindeki Araç Kundaklayan Şüpheliler Tutuklandı

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Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracı 4 gün arayla 2 kez kundaklayan ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracı 4 gün arayla 2 kez kundaklayan ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gece Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta park halinde bulunan 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, otomobille gelen 2 kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıslar, olay yerine geldikleri otomobilin camından hafif ticari aracın kaput kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Aynı aracı 4 gün arayla 2 kez kundaklayan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kundaklama olayını gerçekleştiren E.Ç. (15) ve M.B. (39) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.'nin 6, M.B.'nin ise 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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