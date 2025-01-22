Eskişehir'de Park Halindeki Araç Arasında Kalan Tekin Koyuncu Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de ittirdiği otomobili ile park halindeki aracın arasında sıkışan Tekin Koyuncu hayatını kaybetti.

Kaza, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 05.00 sularında 26 FL 820 plakalı aracını iten sahibi 62 yaşındaki Tekin Koyuncu, park halindeki 10 AC 273 plakalı araçla otomobili arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelmelerde Tekin Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR