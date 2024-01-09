Eskişehir'de Park Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucun söndürülürken, yanan araç küle döndü.

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, hafif ticari araç küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR