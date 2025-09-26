Eskişehir'de Panelvan ve Otomobil Çarpıştı, Araç Dükkanın İçine Girdi

Eskişehir'de panelvan ile otomobilin çarpması sonucu savrulan 2 araçtan biri dükkana girdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turan Bey Sokaktan çıkan O.N. idaresindeki 26 ADY 330 plakalı panelvana, caddede ilerleyen 26 AJT 364 plakalı Sedan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp kaldırıma çıkan araçlardan biri dükkana girdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Esnafın dükkanını kapattığı sırada gerçekleşen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada şoka giren otomobil sürücüsü ile yanındaki 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, cadde de kısa süreliğine trafik akışı aksadı. - ESKİŞEHİR