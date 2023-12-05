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Eskişehir'de Özel Eğitim Gören Öğrencilere Jandarma Ziyareti

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Eskişehir'de bulunan Uluönder Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na jandarma ekipleri ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere çeşitli gösteriler yapıldı ve hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir'de özel eğitim gören öğrencilerin bulunduğu okula ziyaret gerçekleştiren jandarma ekipleri, çocuklara çeşitli gösteriler sergiledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri koordinesinde; Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Uluönder Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete, Tepebaşı İlçe Kaymakamı Sadettin Yücel, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aykut Yiğiter katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kriminal Kısım Amirliği, Köpek Timi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ile trafik şüpheleri ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personellerince, öğrencilere jandarma köpeği, şüpheli paket tespit ve imha robotu, parmak izi tespit etme gösterileri yapıldı. Jandarma maskotu çocukların büyük ilgisini çekerken, katılan tüm öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Jandarma Güvenlik 3. Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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