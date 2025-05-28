Eskişehir'de Oyun Parkında Yangın: Çocuklar Yakıldı

Eskişehir'de Oyun Parkında Yangın: Çocuklar Yakıldı
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Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi'nde bir çocuk oyun parkında kimliği belirsiz çocuklar tarafından yakılan kozalaklar, an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Yangına çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden önlenirken, olayla ilgili çocukların polise teslim edilmesi de görüntülendi.

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan oyun parkında kimliği belirsiz kişilerce yakılma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığı'nın da bulunduğu Yaşargil Sokak'taki bir çocuk oyun parkında meydana gelmiş, iddiaya göre oyun alanında bulunan kaydırağın üst kısmında yaşı küçük bir çocuk grubu tarafından ateş yakılmıştı. Tutuşturulan kozalaklar, sonrası yükselen dumanları görenler alevler büyümeden çevredeki vatandaşlar, kontrol altına alındı. Oyun parkının yanan bölümlerinde ise maddi hasar meydana gelmişti. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde parka gelen çocukların yaktığı kozalaklar sonrası dumanların çıktığı görenler, müdahale ettiği kayda yansıyor. Güvenlik kamerasına, olayı gerçekleştirdiği düşünülen çocukların polise teslim edilmek için götürülürken, kaçmaya çalıştığı da görünüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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