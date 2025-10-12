Eskişehir'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadının Hayati Tehlikesi Var

Eskişehir'de yolun karşısına geçtiği esnada otomobil çarpan yaşlı kadının hayati tehlikesi olduğunu öğrenildi.

Kaza, Ömerağa Mahallesi Hatboyu-1 Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ALC 690 plakalı otomobil cadde üzerinde seyrederken yolun karşısına geçmek isteyen Z.D. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere savruldu. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olup, durumu ciddi olan kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü polis tarafından sağlık kontrolü akabinde karakola götürüldü.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR