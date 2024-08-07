Eskişehir'de Otomobilin Çarptığı Cip Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de Ankara istikametinde ilerleyen otomobilin şerit değiştirirken çarptığı cip karşı şeride geçip takla attı. Savrulan araç yan yatarak durabildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Ankara çevreyolu Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan ailesiyle birlikte akrabasının cenazesine gelen Koray S., 07 HEP 98 plakalı cipiyle seyir halindeyken, Hüseyin Can K. idaresindeki 26 AGL 542 plakalı otomobil, en sağ şeritten en sol şeride geçmek için manevra yaptı. Otomobil, bu sırada cipin sağ arka tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hamiyeti kaybolan cip, iki farklı yönü ayıran bariyerleri aştı. Bursa istikametine geçip takla atan cip, şans eseri herhangi bir araçla çarpışmadan bariyerlere vurup yolun kenarında durdu.

Otomobilin içinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Kaza sonrası çevre yolunda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 26 AGL 542 plakalı otomobilin içinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kaza sonrası araçta yakınları bulunanların büyük panik yaşadığı görülü. 07 HEP 98 plakalı cipte yolcu olarak bulunan N.S. ve S.D. ile 26 AGL 542 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.B.E. yaralandı. Yaralılar ambulans ile tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR