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Eskişehir'de Otomobile Kamyon Çarptı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Otomobile Kamyon Çarptı: 1 Yaralı
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Eskişehir-Ankara kara yolunda park halindeki otomobile seyir halindeki bir kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de yol kenarına park ettiği otomobiline seyir halindeki kamyonun çarptığını gören sürücünün panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu İmişehir mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen otomobile, hızla gelen kamyon arkadan çarptı. O esnada aracına doğru ilerleyen sürücü, kazayı görünce neye uğradığını şaşırdı. İçinde arkadaşı bulunan aracının kamyonun çarpmasıyla sürüklendiğini gören sürücü, panik halinde kaza yerine koştu. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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