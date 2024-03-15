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Eskişehir'de otomobile çarpan motosiklet ortadan 2'ye bölündü, 1 kişi yaralandı

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobile çarpan motosiklet 2'ye bölünerek sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Eskişehir'de otomobile çarpan motosiklet ortadan 2'ye bölünürken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan 26 DF 668 plakalı otomobile, seyir halinde bulunan 26 AGR 436 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet 2'ye bölünürken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla inceleme başlatırken caddede kısa süreli trafik sıkışıklığı meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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