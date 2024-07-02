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Eskişehir'de otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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Eskişehir'de meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şair Fuzuli Caddesi'ne dönüş yapan 26 AGU 154 plakalı otomobile, elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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