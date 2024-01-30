Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Otomobilde Kama ve Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de durdurulan bir otomobilde yapılan üst aramasında 1 adet kama ve 1 adet tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet kama ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisindeki E.T. ve S.Y. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, 1 adet kama, 1 adet tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title