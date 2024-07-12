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Eskişehir'de Otomobil Yarışı Kazası: 2 Yaralı

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Eskişehir'de iki otomobilin yarışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Eskişehir'de 2 otomobilin yarışması sonucunda meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sularında Eskişehir-Ankara Karayolu Fevziçakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ile Berkan Ü. idaresindeki 26 NY 355 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken yarışmaya başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Osman Furkan H. idaresindeki otomobilin teması sonucu 26 NY 355 plakalı otomobil, sürücüsü Berkan Ü.'nün kontrolünden çıktı. Orta refüje çıkarak ağaca ve direğe çarpan otomobil, takla atarak yolun sağ şeridine kadar sürüklendi. Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ise yolun sağındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonucunda 26 NY 355 plakalı otomobilin çarptığı direk ve ağaç parçaları yola saçıldı. Arkalarından seyir halinde bulunan Emirhan Ç. idaresindeki 34 EM 7603 plakalı otomobil de yola savrulan direğe çarptı.

Kazada, takla atan 26 NY 355 plakalı otomobilin içinde bulunan sürücü Berkan Ü. ve yolcu Mustafa Ş., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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