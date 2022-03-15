Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı - Haberler

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Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı

Eskişehir'de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen Seylap Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan 26 AJ 710 plakalı otomobil ile Otogar-SSK seferini gerçekleştiren tramvay çarpıştı. Kazayla birlikte otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Tramvay seferleri kısa süreliğine durdurulurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Tramvay, 3. Sayfa, Haberler

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