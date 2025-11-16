Eskişehir'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Eskişehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı ve Aydınlar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AT 088 plakalı otomobil, bulvar üzerinde ilerlerken o sırada sırada Aydınlar Sokak'tan caddeye çıkmaya çalışan 26 AJK 595 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR