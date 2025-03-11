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Eskişehir'de Otomobil Tramvaya Çarptı, Seferler Aksadı

Eskişehir'de Otomobil Tramvaya Çarptı, Seferler Aksadı
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Eskişehir'de meydana gelen kazada, bir otomobil tramvaya çarptı. Olay sonrası tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Eskişehir'de, bir otomobilin tramvaya çarpması sonucu seferlerde kısa süreli aksama oldu.

Kumlubel-Şehir Hastanesi hattında çalışan tramvaya, Emek mahallesi Ertaş caddedesin üzerinde 26 DR 295 plakalı otomobil çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken tramvay seferleri bir süre aksadı. Trafik ekibinin olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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