Eskişehir'de otomobil tıra çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de otomobil tıra çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobil büyük hasar aldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobil büyük maddi hasar alırken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu'nda Ankara istikametinde orta şeritte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.Ö.Ş. isimli erkek şahsın idaresindeki 26 TH 652 plakalı otomobil, Y.K. isimli erkek şahsın idaresindeki 38 J 0349 plakalı tırın 38 ALA 126 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Y.K. yaralandı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gerekli incelemelerin yapılması sonrası araçlar yolun kenarına çektirildi. Trafik, bir süre kontrollü olarak sağlanmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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