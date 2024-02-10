Eskişehir'de Otomobil Ters Dönerek Kaza Yaptı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrulduktan sonra ters dönerek kaza yaptı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BP 4215 plakalı sedan otomobilin sürücüsü M.T. (53) bulvar üzerindeki viraja geldiğinde, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan otomobil, devrilerek ters döndü. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza da polis yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Çekici marifetiyle yoldan kaldırılan araç sonrasında bulvardaki trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR