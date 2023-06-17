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Eskişehir'de otomobil takla attı: 1 ölü

Eskişehir'de otomobil takla attı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak savrulması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak savrulması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

F.Y. idaresindeki 06 FY 2646 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak boş araziye takla atan araçtaki F.Y. hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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