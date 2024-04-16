Eskişehir'de Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan, daha sonra ise takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Kaza, bu sabah 04.30 sularında Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azizcan K. idaresindeki 34 BKD 367 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil, yola savrularak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı şekilde çıkarılan sürücü Azizcan K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR