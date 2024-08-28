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Eskişehir'de Otomobil Beton Direğe Çarptı: 3 Yaralı

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, orta refüje çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve OEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris D. idaresindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak orta refüje çıkan otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan beton direk, otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonucunda sürücü İdris D. ile araçta yolcu olarak bulunan Enes K. ve Kerem A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve OEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen OEDAŞ ekiplerinin beton elektrik direğini kaldırmasıyla araç çekildi. Bulvar üzerinde aksayan trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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