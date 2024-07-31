Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Otobüs Durağında Cinsel Taciz Şüphelisi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir otobüs durağında uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs, 'Cinsel Taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir otobüs durağında uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs, 'Cinsel Taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağında yanında yaşlı bir kadın varken uygunsuz hareketler sergilediği esnada bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen şahıs hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, otobüs durağında uygunsuz tavırlar sergileyen 20 yaşındaki Murat K. gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Murat K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Cinsel Taciz' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title