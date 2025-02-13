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Eskişehir'de Oto Tamircisinde Tüp Patladı, Yangın Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir'de Oto Tamircisinde Tüp Patladı, Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Eskişehir'de bir oto tamircisinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, sadece maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de bir oto tamircisinde patlayan mutfak tüpü sebebi ile başlayan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenidoğan Arabacılar Bulvarı'nda bulunan bir oto tamir işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamircinin mutfağında bulunan tüp büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrasında dükkanın camları kırılırken, ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü. Şans eseri maddi hasar meydana gelen dükkanda yaralanan olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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