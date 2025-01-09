Eskişehir'de Oto Boya Atölyesinde Yangın!
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir oto boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangın sobadan kaynaklandı ve küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Eskişehir'de bir oto boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.
Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Venüs Sokak'ta bulunan bir oto boya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
İlk belirlemelere göre; sobadan çıkan yangında, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR