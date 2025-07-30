Eskişehir'de Otluk Arazide Küçük Çaplı Yangın

Eskişehir'de otluk arazide çıkan ve ekiplerin harekete geçmesine sebep olan küçük çaplı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 12.40 sıralarında Fevziçakmak mahallesi Fatihcan sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki boş bir otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Siyah dumanların çıktığı küçük çaplı ateşi fark eden çevredeki bazı vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. - ESKİŞEHİR