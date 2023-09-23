Eskişehir'de ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de jandarma tarafından yapılan operasyonda ormanlık alana ekilen uyuşturucu ve sulama sistemi ele geçirildi. Operasyonda 10 kök kenevir bitkisi, sulama sistemi, esrar maddesi ve CD bulundu.

Eskişehir'de ormanlık alana ekilen uyuşturucu ve onlara ait sulama sistemi jandarma tarafından ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sarıcakaya ilçesindeki ormanlık arazide şüpheli şahısların uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Orman arazisinde yapılan aramada, 10 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerinin sulanması için 10 adet demir çubuklara sabitlenmiş pet şişelerden oluşan sulama sistemi, ağaç altına zulalanmış valiz içerisinde 447 gram esrar maddesi ve 2 adet CD ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen suç ve suç unsurları üzerinde yapılan inceleme ile şüphelilerin tespiti yapılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR