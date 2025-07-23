Eskişehir'de Orman Yangınında 12 Kişi Yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak yaralanan 12 kişi kurtarıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangın, Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne sıçradı. Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanırken, bazı görevliler kayboldu. Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 yaralının kurtarıldığı öğrenildi.

Ambulanslarda yaralılara ilk müdahale yapıldı

Yaralılar, pikaplarla kordinasyon merkezine getirilerek, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. O.D., B.A., M.K., H.E., K.D., H.T. isimli 6 yaralının Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildiği, yaralılardan 3'ünün taburcu olduğu, diğer 3 yaralının da durumlarının iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edileceği aktarıldı. Eskişehir'e sevk edilen 6 yaralıdan 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayıp görevlilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR