Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yayılma eğiliminde olduğu ve bölgeye helikopter ve iş makineleri gönderildiği bildirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Seyitgazi ilçesinde Bardakçı ile Şükranlı mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun miktardaki duman ekipleri harekete geçirdi. Çok sayıda ekibin yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, 2 helikopterin müdahale için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Yangının yayılma eğiliminde olduğu belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'den iş makinelerinin yangın bölgesine doğru yola çıktığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.