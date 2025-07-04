Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yayılma eğiliminde olduğu ve bölgeye helikopter ve iş makineleri gönderildiği bildirildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Seyitgazi ilçesinde Bardakçı ile Şükranlı mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun miktardaki duman ekipleri harekete geçirdi. Çok sayıda ekibin yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, 2 helikopterin müdahale için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Yangının yayılma eğiliminde olduğu belirtildi.
Öte yandan, Eskişehir'den iş makinelerinin yangın bölgesine doğru yola çıktığı görüldü. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa