Eskişehir'de Orman Yangınına Karadan Mücadele Devam Ediyor

Eskişehir'de Orman Yangınına Karadan Mücadele Devam Ediyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınamazken, ekipler karadan gece boyunca müdahale ediyor. Yangının Afyonkarahisar'a sıçrama riski nedeniyle Sarıcaova köyü boşaltıldı. Zorlu dağlık arazideki çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler, gece karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamazken, yangının Afyonkarahisar'a sıçrama ihtimaline karşı Sarıcaova köyü önlem amacıyla boşaltıldı. Güneşin batmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarına ara verirken, ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun gayret sarf ediyor.

Dağlık arazide zorlu şartlarda çalışmalar sürüyor

Gece devam eden müdahale, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, ekiplerin dağlık arazide ne kadar zor şartlar altında yangınla mücadele ettiğini gözler önüne serdi. Yangının söndürüldüğü alanların bir süre sonra tekrardan alevlenmesinin işleri zorlaştırdığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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