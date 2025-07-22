Eskişehir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Eskişehir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
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Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki dumanlar gökyüzünü kaplarken, çok sayıda ekip bölgeye intikal etti.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fethiye ve Büyük Yayla Mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan bölgeye ulaşan çok sayıda ekip helikopterler yardımıyla yangını söndürmeye çalışıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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