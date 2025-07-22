Eskişehir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fethiye ve Büyük Yayla Mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan bölgeye ulaşan çok sayıda ekip helikopterler yardımıyla yangını söndürmeye çalışıyor. - ESKİŞEHİR