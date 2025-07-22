Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında, havadan müdahaleye ara verilirken alevlerin yeniden yükseldiği görüldü. Yangınla mücadele karadan devam ederken, yarına kadar kontrol altına alınamazsa havadan müdahaleye tekrar başlanacağı belirtildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde söndürme çalışmaları süren orman yangınında havadan müdahaleye ara verilirken, alevlerin yeniden yükseldiği görüldü.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Havadan ve karadan saatlerce müdahale edilen yangın halen söndürülemezken, güneşin batmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Yangını söndürmek için karadan ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yarına kadar yangın kontrol altına alınamazsa sabahın erken saatleri itibarıyla tekrar havadan müdahalenin başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, yangının kısmen kontrol altına alındığı alanlarda havadan müdahalenin durması sonrası alevlerin tekrardan yükseldiği görüldü. Ormanlık alanın içerisinde zaman zaman ateşin parladığı ve duman yoğunluğunun arttığı gözlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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