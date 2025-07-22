Eskişehir'de Orman Yangını: İtfaiye Erine Dumandan Müdahale

Eskişehir'de Orman Yangını: İtfaiye Erine Dumandan Müdahale
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Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Seyitgazi ilçesinde Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edilirken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Arazözle alandan çıkartılan itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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